قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف موكب مسؤولين في مدينة عدن اليمنية... فيديو

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار عنيف قبل قليل في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وذكرت صحيفة "عدن الغد"، أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة حجيف بمديرية التواهي في عدن، مما تسبب في تصاعد أعمدة دخان كثيفة من المكان.

اللحظات الأولى لإستهداف موكب محافظ عدن احمد حامد لملس، السيارة المفخخة كانت مركونة بجوار روضة اطفال في حجيف وانفجرت لحظة مرور موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية السقطري

الحمد لله على سلامتهم، ولا نامت اعين الجبناء #عدن pic.twitter.com/LOAJf42U2R — ياسر اليافعي (@yaseralyafai) October 10, 2021

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، قولهم إن السيارة المفخخة انفجرت لحظة مرور موكب لمسؤولين.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات الأولية أفادت بأن الموكب يضم محافظ عدن ووزير الزراعة.

التفجير الذي استهدف محافظ عدن احمد لملس ظهر اليوم pic.twitter.com/fQKgUaEhR5 — عبدالله الخليدي (@abdullahHShm) October 10, 2021

وفي السياق ذاته، ذكرت "رويترز" نقلا عن سكان المنطقة، أن الانفجار تسبب في وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت نقلا عن شاهد عيان، أنه شاهد جثتين متفحمتين في مكان الحادث.

لكن مصدرا أمنيا أكد لـ"رويترز" أن محافظ عدن ووزيرًا حكوميًا كانا في المنطقة في ذلك الوقت لكنهما نجيا من الانفجار.

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