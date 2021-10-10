مصر تهنئ بيغ رامي على الفوز بلقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية

علقت مصر رسميا، اليوم الأحد، على فوز لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي"، بلقب "مستر أولمبيا" العالمي للعام الثاني على التوالي.

وهنأ وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، في بيان رسمي "بيغ رامي" بفوزه بالبطولة مرة أخرى، وأشاد بالمستوى والأداء الرائع له في بطولة "مستر أولمبيا".

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بـ"بيغ رامي" لإضافته إنجازا جديدا للرياضة المصرية، التي تشهد إنجازات متتابعة في كافة الألعاب الرياضية علي مستوى البطولات العربية والإقليمية والقارية والدولية، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأبطال الرياضيين.

وختم الوزير المصري بيانه بالإشارة إلى أن بلاده توفر كل الدعم والمساندة لأبطالها الرياضيين، وأن وزارة الشباب والرياضة تنسق مع اللجنة الأولمبية وجميع الاتحادات الرياضية لمتابعة البرامج والمعسكرات التدريبية المحدد تنفيذها للاعبي المنتخبات المصرية تأهبا للبطولات المقبلة، وذلك حرصا على مواصلة الإنجازات والفوز بألقاب مختلف البطولات.

وتوّج اللاعب المصري، "بيغ رامي"، ضمن المنافسات التي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويعتبر هو العربي الوحيد الذي نال تتويجا بلقب "مستر أولمبيا" في مسابقتين.

يشار إلى أن بيغ رامي تم تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة "مستر أولمبيا" العام الماضي، وهي البطولة الأبرز في رياضة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في ولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

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