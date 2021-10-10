المغرب يحصل على أول محطات شحن للسيارات الكهربائية من تسلا موتورز لأول مرة في إفريقيا

قامت شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية بتركيب أولى محطات الشحن في المغرب، وهي الأولى في إفريقيا.

شركة تصنيع السيارات الكهربائية المبتكرة "تسلا" تشق طريقها إلى إفريقيا من خلال تركيب أول محطات شحن "سوبر تشارجر" في المغرب بحسب وكالة "إفريكا نيوز".

تم رصد أولى محطات الشحن فائق السرعة في إفريقيا في طنجة، بالقرب من الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين المدن المغربية الرئيسية على ساحل المحيط الأطلسي. وقامت الشركة بتركيب أربع محطات شاحن قادرة على إيصال 150 كيلووات بالقرب من منتجع هيلتون طنجة الهوارة.

الخبير المغربي في السيارات الكهربائية علي الكراكبي، قال في منشور له على "فيسبوك"، إنه قام شخصيا بتجريب أول عملية شحن "سوبر تشارجر" في مدينة الداربيضاء.

ستجعل المحطتان سيارات "تسلا" خيارًا ممكنًا لعملاء السوق الراقية الذين يسافرون بانتظام بين طنجة ، وهي مركز تجاري مزدحم في شمال المغرب، إلى الدار البيضاء، المركز الاقتصادي الرئيسي للبلاد.

أدى عدم وجود محطات شحن إلى جعل سيارات "تسلا" نادرة في إفريقيا، حيث كانت خيارات الشحن الوحيدة هي موصلات "تسلا" في بعض الفنادق والمساكن الخاصة. توفر هذه الموصلات ما يصل إلى 22 كيلو وات، وهو إعداد نموذجي للشحن المنزلي.