أبو الغيط: "أنصار الله" تنفذ أجندة إيرانية لإطالة الحرب

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان له، أن استهداف أهداف مدنية من قبل جماعة أنصار الله "يعد جرائم حرب، وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة".

واعتبر أبو الغيط، أن "أنصار الله" رفضوا كل محاولات الحل المطروحة.

وتابع أبو الغيط، أن الجماعة تنفذ "أجندة إيرانية" من أجل إطالة مدة النزاع.

وأشار أبو الغيط إلى أن من يتحمل الكلفة الإنسانية للحرب الدائرة هم اليمنيون.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أمس السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن بيان للتحالف أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.