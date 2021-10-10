مدبولي: موقف مصر ثابت من اليمن وندعم الحكومة الشرعية

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وحسب موقع بوابة الأهرام المحلية، تابع مدبولي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، في القاهرة، أن موقف مصر ثابت تجاه القضية اليمنية.

وأكد مدبولي دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها.

وعقد اجتماع بين حكومتي مصر واليمن في القاهرة، اليوم الأحد، حضره عدد من الوزراء من البلدين.

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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