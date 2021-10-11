إعلام: الأمن يغلق المنطقة الخضراء في بغداد ويسمح لفئة واحدة بالدخول

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إغلاق مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بشكل مؤقت.

ونقل موقع "السومرية" عن المصدر أن قوات الأمن أغلقت كافة مداخل المنطقة الخضراء بشكل مؤقت.

وأوضح المصدر الأمني أن القوات تسمح فقط "لحاملي الباجات والاستثناءات بدخول المنطقة الخضراء".

وبين أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بعملية العد والفرز لنتائج الانتخابات النيابية، أو أنه تدبير أمني مؤقت.

وشهد العراق أمس إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة التي تنافس فيها أكثر من 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، على ما أفادت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.

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