الجيش الإسرائيلي يمنع وصول رئيس الوزراء الفلسطيني إلى جنين

منعت قوات من الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية من الوصول إلى مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وصول رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى مدينة جنين".

ونقلت عن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم قوله إن "قوات الاحتلال أوقفت موكب رئيس الوزراء على الطريق الرئيسي بين نابلس وجنين".

ومنع الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني من إكمال طريقه إلى جنين ما اضطره إلى سلك طريق بديلة للوصول إلى المدينة، بحسب المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الأسبوعية اليوم في مدينة جنين.

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية إلى ما يشبه كانتونات، تفصلها العديد من الحواجز العسكرية وتمزقها إلى مدن وقرى مقطعة الأوصال.

وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن "إقامة دولة فلسطينية يعني جلب دولة إرهابية على بعد 7 دقائق من بيتي ((في مدينة رعنانا/ وسط إسرائيل).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن بينيت أثناء مؤتمر صحفي مع أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها في إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية لا تتجاهل الجانب الفلسطيني، وبأن بلاده تتعلم من التجارب السابقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وتوقفت مفاوضات السلام بين إسرائيل والجانب الفلسطيني منذ أبريل/نيسان 2014 على خلفية إصرار إسرائيل على المضي قدما في مخططات الاستيطان وتملصها من خيار حل الدولتين.

للاطلاع على المزيد من أخبار فلسطين اليوم عبر سبوتنيك