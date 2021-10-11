رابع أكبر مدن العراق سكانا تسجل 38% من المشاركة في الانتخابات

أعلن المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قاسم الربيعي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة بالاقتراع العام للانتخابات التشريعية في السليمانية في إقليم كردستان بلغت 38%.

وأضاف الربيعي، المشرف على مكتب انتخابات السليمانية، أن عدد المصوتين في الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية داخل المحافظة بلغ (455947) ناخب.

وتعد السليمانية كبرى مدن إقليم كردستان، ورابع محافظة عراقية من حيث السكان.

وكشف مسؤول إعلام مكتب انتخابات مركز إقليم كردستان، أحمد مازن يوسف، في تصريح لمراسلتنا، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن نسبة التصويت العام في الانتخابات التشريعية داخل أربيل بلغت 43%.

وأفاد يوسف، بأن عدد المصوتين في الاقتراع العام للانتخابات التشريعية في أربيل "مركز إقليم كردستان العراق"، بلغ (502.773) ناخب، حسب تقرير إغلاق مراكز الاقتراع.

ولفت المسؤول إلى أن عدد الناخبين الكلي في مدينة أربيل يبلغ (1.159.750) ناخب.

وأعلن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل، في تصريح خاص لمراسلتنا، يوم أمس، أن الإقبال على مراكز الاقتراع العام للانتخابات التشريعية بمستوى متوسط.

ويخوض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام اليوم الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.