الصدر يؤكد أنه يتابع كل التدخلات الداخلية والخارجية التي تطول استقلالية العراق

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، أن "الانتخابات العراقية شأن داخلي"، مشددا على "ضرورة عدم التدخل بقرارات المفوضية أو الضغط عليها من بعض الدول الإقليمية".

وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إن "ما يميز الانتخابات العراقية أنها جرت بإشراف أممي ودولي وعربي"، مضيفا أنه يتابع كل التدخلات الداخلية والخارجية التي تطال استقلالية العراق".

وكان زعيم التيار الصدري طالب، في وقت سابق اليوم، مفوضية الانتخابات الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية لبعد كل الفرص عن المتربصين بالعملية السياسية".

وخاض الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام، أمس الأحد، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وأجريت الانتخابات في 8273 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وشارك فيها 1249 مراقبا دوليا و147152 مراقبا محليا، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي.

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