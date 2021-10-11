نصر الله يكشف عن عرض إيراني ويطالب الحكومة اللبنانية بالرد عليه

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "هناك عروضا متنوعة من الشرق والغرب لحل مشكلة الكهرباء في لبنان"، مشددا على ضرورة حسم الموضوع.

وقال نصر الله، في كلمة له، نقلتها " قناة المنار " اليوم إنه "يجب الرد على العرض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني لحل مشكلة الكهرباء في لبنان"، مطالبا بأن يكون موضوع الكهرباء على رأس جدول الأعمال في جلسة الحكومة.

وأكد أمين عام حزب الله أن هناك خشية من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة،

متسائلاً: "إذا كان هناك فيتو أمريكي لعدم حل مشكلة الكهرباء فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه؟".

ودخل لبنان، يوم السبت الماضي، في ظلام تام بعد توقف محطتي دير عمار شمالا والزهراني جنوبا، عن إنتاج الطاقة بسبب نفاذ مادة الغاز أويل، الأمر الذي أدى إلى تدني إنتاج الطاقة إلى ما دون 200 ميغاواط.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان أنها حذرت كثيرا منذ أشهر "من خطر الدخول في المحظور في ما خصّ التغذية بالتيار الكهربائي، والمخاطرالعالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي".

** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك