الدفاع السعودية تعلن وظائف عسكرية لرجال ونساء المملكة

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء.

وبحسب موقع صحيفة "سبق" السعودية أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد، التابعة لوزارة الدفاع، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب).

وأوضحت الدفاع السعودية بأن التسجيل سيكون متاحا بداية من 25 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه "على الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في أكتوبر 2019، لأول مرة، فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب.

وتشمل أفرع القوات المسلحة التي يمكن للنساء التسجيل للانضمام إليها، القوات البرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وتشهد المملكة العربية السعودية إصلاحات كثيرة في مجال حقوق المرأة، خاصة مع صعود الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد، ومن بين أبرز من حصلت عليه المرأة السماح لها بقيادة السيارة، وحق العيش بمفردها.

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