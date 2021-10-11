انتشال 15 جثة غرقوا في محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مقتل 15 شخصا ماتوا غرقا في البحر أثناء محاولتهم عبور المتوسط في هجرة غير شرعية.

وبحسب "رويترز" قال وكالة اللاجئين، إنها انتشلت جثث 15 مهاجرا بينما نجا 177 ممن كانوا على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى ليبيا بعد محاولة لعبور المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى تزايد محاولات العبور من شمال أفريقيا هذا العام، لافته إلى تقارير عن اعتراض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 23 ألف مهاجر ولاجئ بحلول سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولفتت إلى أن المهاجرين واللاجئين في ليبيا يواجهون الاحتجاز وإساءة المعاملة واعتقلت السلطات في حملة أكثر من خمسة آلاف خلال الأسبوع المنصرم.

والجمعة الماضية أفادت المنظمة الدولية للهجرة بقتل حراس ستة مهاجرين على الأقل في مركز للاحتجاز في الوقت الذي أدى فيه الاكتظاظ الشديد إلى فوضى، وتمكن عشرات من الفرار من المنطقة قبل أن تعتقلهم السلطات مجددا.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية أنها "تتعامل مع مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محليا ودوليا".

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