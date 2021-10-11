الإرياني يطالب بالضغط الدولي على "أنصار الله" لوقف إعدام أربعة صحفيين

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، في اليمن، معمر الإرياني إلى الضغط الدولي لإلغاء أحكام بالإعدام أصدرتها الجماعة بحق 4 صحفيين.

وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن جماعة أنصار الله أصدرت "أصدرت بحقهم أوامر بالاعدام في محاكمات شكلية بتهم ملفقة على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية".

وأشار إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يجب "التذكير بأربعة من الصحفيين الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واخفتهم قسرياً ومارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي".

وطالب وزير الإعلام اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، المبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين "بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وإنهاء مأساتهم ومعاناة أسرهم".

وشدد على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على "أنصار الله" "لوقف استخدام القضاء الخاضع لسيطرتها اداة لتصفية حساباتها السياسية وقتل مناهضي مشروعها الانقلابي في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".