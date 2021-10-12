بيان رسمي بشأن الزلازل الذي شعر به بعض سكان مصر

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، اليوم الثلاثاء إن هزة أرضية شعر بها بعض سكان الجمهورية دون الإبلاغ عن أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح المركز في بيان رسمي له، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت هزة أرضية جنوب جزيرة كريت، على بعد 314 كم شمال مرسى مطروح، بحسب موقع "مصراوي".

ولفت البيان إلى أن الهزة سجلت في تمام الساعة 11.23 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأنه كان بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وعند خط العرض: 11.40 شمال، وخط طول: 44.22 شرقا والعمق: 2.20 كم.

وأكد البيان أنه "ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية في الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، دون وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات".

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