ليبيا.. انتشال 25 جثة من مقابر جماعية في ترهونة

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء، انتشال 25 جثة مجهولة الهوية من 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة غربي البلاد.

وقالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا إن فرق البحث عن الرفات، قامت بعمليات بحث في 5 مقابر جماعية تم اكتشافها يوم الاثنين بموقع مكب القمامة العام في ترهونة، بحسب "فرانس برس".

وذكرت الهيئة أنه تم استخراج 25 جثة مجهولة الهوية، من المقابر الخمس، على الرغم من الصعوبات وتعرض فرقها للمخاطر جراء الروائح والآفات.

ونشرت الهيئة الحكومية صورا لعدد من الحفر الجماعية داخل مكب القمامة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى في العام الماضي قرارا بإرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الاطراف منذ عام 2016.

وفي مطلع الشهر الجاري، أصدر خبراء البعثة تقريرا يرصد أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 2016.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد عبرت عن قلقها من التقارير "المروعة" بعد العثور على أولى المقابر الجماعية في ترهونة. وطالبت السلطات الليبية بإجراء "تحقيق سريع وشفاف" حول تقارير عن حصول عمليات قتل خارج نطاق القانون.