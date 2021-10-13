عضو بتحالف الفتح العراقي لـ"سبوتنيك": قدمنا طعونا وأدلة كفيلة بتغيير نتائج الانتخابات

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "عصائب أهل الحق" ضمن تحالف "الفتح" في العراق، سعد السعدي، اليوم الأربعاء، أن تحالفه قدم الطعون والأدلة الكفيلة بتغيير نتائج الانتخابات العراقية المبكرة بشكل كبير، وذلك بعد خسارة كبيرة للتحالف وفق النتائج الأولية.

بغداد - سبوتنيك . وقال السعدي في تصريح لسبوتنيك: "انطلاقا من المعلومات الدقيقة والتقارير الحقيقية التي أطلعنا عليها ثبت أن هناك تلاعبا حقيقيا في نتائج الانتخابات وان هناك إهمال وتقصير في أداء عمل مفوضية الانتخابات".

وأضاف "ذهبنا واتجهنا إلى الطرق القانونية في الطعن بنتائج الانتخابات وعدم القبول بها بهذا الشكل وقدمنا الطعون والأدلة التي ستكون كفيلة بتغيير نتائج الانتخابات بشكل كبير".

وذكر أيضا: "وفق المعطيات ولغة الأرقام من المفترض أن يحصل تحالف الفتح ما بين 50 إلى 60 مقعدا، وليس لدى المفوضية والحكومة أي خيار سوى تصحيح المسار وإلا سيدخل البلد في نفق مظلم ومشاكل لا يحمد عقباها".

ورفض تحالف الفتح، أمس الثلاثاء، النتائج الأولية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، والتي أظهرت تقدم كتل منافسة له، داعيا أنصاره للاعتراض وفق أطر قانونية.