الجزائر تعلن إفشال مخطط خطير دبرته إسرائيل ودولة بشمال إفريقيا

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء إفشال مخطط لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني بمساعدة إسرائيل ودولة في شمال إفريقيا.

ونجحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إفشال مخطط المؤامرة الذي تعود بوادره إلى عام 2014، بحسب صحيفة "النهار".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المخطط كان يجري بمساعدة من "الكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا".

وأوضحت أن القائمين على المؤامرة كانوا بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني بالتواطؤ مع أطراف من داخل الوطن يتبنون النزعة الانفصالية.

يتبع ...