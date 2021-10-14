دوي إطلاق نار قرب تجمع احتجاجي في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن حالة من التوتر تسود حي الطيونة ببيروت إثر إطلاق نار ووقوع مصابين وذلك بالقرب من وقفة احتجاجية نظمها أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وبث تلفزيون الجديد اللبناني صورا لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء في منطقة الطيونة.

وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية بأن "الجيش يلقي القبض على أحد القناصين الذي أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والجيش".

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح خطيرة في بيروت في إطلاق نار قرب موقع حيث تجمع محتجون يتظاهرون ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.