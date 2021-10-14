وزير الري المصري يكشف موافقة مصر على بناء العديد من السدود في إثيوبيا

قال وزير الموارد المائية والري في مصر، الدكتور محمد عبد العاطي، إن بلاده ليس لديها أزمة في إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل، مشددا على موافقة مصر على إنشاء العديد من السدود بالفعل، في إثيوبيا.

وأوضح عبد العاطي، بأن مصر سبق ووافقت على إقامة العديد من السدود فى إثيوبيا، مثل سدود "تانا بليس"، و"تكيزي" و"شارا شارا" ولم تعترض مصر على إنشائهم، وكذلك سبق ووافقت على إنشاء خزان أوين في أوغندا، بل وقامت مصر بتمويله، بحسب "بوابة الأهرام".

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أزمة سد النهضة في وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيله، وقال إن "إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيؤدي إلى حدوث ارتباك كبير فى نظام النهر بأكمله".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى فعاليات "المؤتمر الثانى الدولى لتغير المناخ فى شرق المتوسط"، وقال أثناء الجلسة المخصصة عن "تأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط"، إن "هذا التصرف الأحادي، في ملء وتشغيل سد النهضة سيكلف دول المصب مبالغ ضخمة، تقدر بمليارات الدولارات؛ لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية".

واتهم الوزير الجانب الإثيوبي بإصدار "العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، التى تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر".

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