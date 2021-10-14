مصر تعلن عن إطلاق خدمة جديدة لمواطنيها في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة جديدة للمواطنين المصريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، أطلقت القنصلية العامة المصرية في جدة منصة إلكترونية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في السعودية.

وأشار البيان إلى أن الموقع الإلكتروني يمكن المصريين في المملكة من معرفة المعلومات الصحيحة وكذلك طباعة النماذج الإلكترونية لكافة المعاملات وإنهائها بأسهل وأسرع الطرق.

وأوضح البيان أن الراغبين من المقيمين المصريين في الحصول على خدمات القنصلية الدخول على الموقع الإلكتروني واستيفاء نماذج المعاملات وطباعتها مباشرة قبل الحضور لمقر القنصلية من أجل توفير الوقت والجهد عليهم.

كما أكد البيان أنه سيتم البدء بالعمل بالنماذج الإلكترونية المتوفرة على الموقع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر 2021.

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