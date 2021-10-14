الجزائر تنشر "اعترافات صادمة" لمتورطين في "مخطط مسلح" بدعم مغربي وإسرائيلي... فيديو

تمكنت القوى الأمنية في الجزائر، الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على مجموعة مسلحة قيل إنها تنتمي لمنظمة "الماك" الإرهابية وبثت مشاهد وصفت بـ"الصادمة" لاعترافاتهم مع عرض مشاهد لمجموعة كبيرة من الأسلحة.

وأوقفت القوى الأمنية في الجزائر، 17 مشتبها به، وبث التلفزيون الجزائري اعترافات لهم تحدثوا فيها عن مخططهم.

وبحسب موقع "الشروق" الجزائري، فقد كانت المجموعة بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة في البلاد، تستهدف "المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية"، وذلك "بتواطؤ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية"، بحسب المصدر.

📌#سقوط_خيوط_الوهم

افشال مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى سنة 2014، وذلك بمساعدة من الكيان الصـ_هيو_ني ودولة أخرى من شمال افريقيا كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني، بالتواطئ من الداخل لأطراف يتبنون النزعة الإنفصالية.



دائما الهم يجي من #ديك الجيهة تبا لهم جميعا pic.twitter.com/Y3IJLhwerw — حنان ⚽ (@Emerald60081787) October 13, 2021

وكشفت التحقيقات الأولية أن أعضاء المجموعة "كانوا على تواصل دائم مع (جهات أجنبية) عبر الفضاء السبيرياني (الإنترنت)، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل) ودولة من شمال إفريقيا"، (في إشارة إلى المغرب).

ونوه المصدر إلى أنه خلال عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم، بإشراف الجهات القضائية المختصة، عثر على "وثائق ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات الكيان الصهيوني، أسلحة وعتاد حربي، رايات ومناشير تحريضية خاصة بالمنظمة الإرهابية الماك"، وتم حجزها.