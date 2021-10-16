السيسي يكشف عن موقف تسبب في إزعاجه أثناء سيره بمفرده دون أمن... فيديو

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن موقف صادفه أثناء سيره في أحد الأيام على أحد الطرق في البلاد بمفرده، وتسبب في إزعاجه.

وقال خلال افتتاحه عدد من مشروعات الإسكان (بديل المناطق غير الآمنة) في مدينة السادس من أكتوبر، إنه أثناء سيره بالسيارة على محور الفريق العصار وبمفرده دون أن يكون مرافقا له أحد، فوجئ بإلقاء المواطنين المخلفات في منتصف الطريق.

وتابع مشيرا إلى أنه عندما وضعت الحكومة المصرية عربات صغيرة لكي تضع الناس القمامة بها، رفضوا أن تكون بجوارهم، وأردف متسائلا: "إذا ماذا سنفعل".

ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن حجم المخلفات التي تتطلب إزالة هو 40 مليون طن، وأن الدولة تجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه.

🔴#عاجل | "ماتسكتوش وأنا مش هسكت"❌❌ بسبب المخلفات.. موقف أزعج الرئيس على محور الفريق العصار⬇🎥#TeNTV pic.twitter.com/qARi3zWNKl — TeN TV (@TeNTVEG) October 16, 2021

وناشد الرئيس المصري في كلمته بتنفيذ برنامج نظافة جيد، قائلا: "هل هناك دولة في العالم حجم مخالفاتها 2.8 مليون، يجب أن نخلي بالنا من أنفسنا قليلا، ونحن نحاول أن نصلح".

وأكد الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن مواجهة البناء غير المخطط والتعدي على الأراضي الزراعية ليست قضية دولة فقط وإنما هي قضية مجتمع بأكمله.

وشدد أن وعي المواطن هو الأهم لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية.

وتابع لافتا إلى أنه وجه بتطوير والاستفادة من المناطق المحيطة بمناطق مشروعات الإسكان الجديدة لخدمة المواطنين.

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