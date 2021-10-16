أمير قطر ناعيا النائب البريطاني ديفيد أميس: لعب دورا مقدرا في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا

نعى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، النائب البريطاني ديفيد أميس، الذي تعرض للاغتيال خلال اجتماع مع أعضاء دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وقال أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه بلغه بكل أسف نبأ وفاة ديفيد أميس عضو البرلمان البريطاني، ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد أن أميس "لعب دورا مقدرا في تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا"، وقدم خالص تعازيه للشعب البريطاني وأسرته الكريمة.

بلغني بكل أسف نبأ وفاة السير ديفيد ايميس عضو البرلمان البريطاني، ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية، الذي لعب دوراً مقدراً في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين. خالص التعازي لأسرته الكريمة، وللشعب البريطاني. pic.twitter.com/Plz8XaA421 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 15, 2021

​وتعرض ديفيد أميس لعدة طعنات، أمس الجمعة، بواسطة رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

وترجح الشرطة وجود "دوافع إسلامية" خلف الحادث، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأعلنت الشرطة عن قبضها على مشتبه به، وكذلك عثورها على سكين، وأنها لا تبحث عن شخص آخر في ما يتعلق بالحادث.

واعتبرت أن مقتل النائب ديفيد أميس كان "عملا إرهابيا".

وتعتقد شرطة لندن أن المشتبه نفذ الهجوم بمفرده، لكن لا تزال التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادث.