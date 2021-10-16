كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، اليوم السبت، عن إجراء جديد في مصر لكل من تخطى عاما على تلقيه لقاح كورونا.

وحسب موقع "اليوم السابع"، قال مجاهد إن كل من تخطى عاما على تلقيه لقاح كورونا سيتم إعطاؤه جرعة ثالثة منشطة.

وأضاف أن الجرعة الثالثة ستكون من أي لقاح وليس شرطا من اللقاح الذي تلقاه.

وأشار مجاهد إلى أن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس.

وأفاد بأن أعراض الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من يومين، وكحة بها إفرازات، وصداع مستمر.

كما أكد المتحدث باسم الصحة المصرية أن لقاحات كورونا متوفرة في مصر بالكميات المطلوبة، لافتا إلى أن هناك خطة للتوسع في مراكز اللقاحات على مستوى البلاد.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، الجمعة، تسجيل 869 إصابة ووفاة 38 حالة جديدة بكورونا، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 316711 من ضمنهم 267355 حالة تم شفاؤها و17884 حالة وفاة.

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