تقرير رسمي يكشف استفحال الطلاق عند النساء "الأربعينيات" في هذا البلد العربي

أظهر تقرير مغربي رسمي ارتفاع نسبة الطلاق لدى النساء البالغات ما بين 45 و49 سنة في المغرب.

وبحسب تقرير صدر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بعنوان "المرأة المغربية في أرقام: 20 سنة من التطور"، فقد استفحل الطلاق لدى فئة النساء البالغات ما بين 45 و49 سنة في المغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم القروي أو الحضري.

وذكر التقرير أن عدد المطلقات شكل 77.0 في المئة من إجمالي المطلقين سنة 2014، منخفضا بذلك من 79.1 في المئة المسجلة سنة 2004، بينما نسبة الرجال من المطلقين بلغت 23.0 في المئة، بعدما كانت 20.9 في المئة سنة 2004.

وتتقارب نسبة الطلاق في صفوف الجنسين في العالمين القروي والحضري، إذ بلغت في صفوف النساء، سنة 2014، 77.6 في المئة في المجال الحضري، و74.5 في المئة في المجال القروي؛ بينما بلغت في صفوف الرجال 22.4 في المئة في العالم الخضري، و25.5 في المئة في المجال القروي، وفقا لموقع "هسبريس".

وفي السياق نفسه، بلغت نسبة النساء الأرامل (من 60 سنة فما فوق) سنة 2014، 91.29 في المئة؛ بينما لم تتجاوز النسبة في صفوف الرجال 8.71 في المئة.

وبلغت نسبة الأرامل من 60 سنة فما فوق في المجتمع المغربي 50.1 في المئة، ونسبة الذكور ضمن هذه الفئة 4.9 في المئة، سنة 2014.

وبخصوص أرباب الأسر حسب الجنس، بلغت نسبة النساء اللواتي يعشن بمفردهن سنة 2014، 20.9 في المئة، مقابل 16.3 في المئة سنة 2004.