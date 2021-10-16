النيابة العامة المصرية تحسم الجدل حول سقوط حافلة ركاب في النيل من أعلى كوبري

حسمت النيابة العامة، في مصر، الجدل حول قضية سقوط حافلة ركاب من أعلى كوبري الساحل الرابط بين مدينتي القاهرة والجيزة.

وقالت النيابة في بيان لها، مساء اليوم السبت، إن التحقيقات توصلت إلى أن البلاغ بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى الكوبري في النيل، هو بـ"بلاغ كاذب"، وتم القبض على المبلغين ووجهت لهم تهمة "إزعاج السلطات".

وأوضحت النيابة في بيانها أنها تلقت "بلاغًا الأحد 10/10/20221 بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامنًا مع وروده رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات".

وأشارت النيابة إلى أن فريق منها توجه إلى الموقع المبلغ "فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها".

وتابع البيان النيابة أنها "كلفت وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها".

ولفت البيان إلى أنه "على إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في 15 أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، وأن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توكتوك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور حيث أسقط جزءًا منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا".

وأشار البيان إلى أنه "بإلقاء القبض على سائق التوكتوك استجوبته النيابة العامة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة".

وتابع البيان أن النيابة أعادت سؤال الشهود الثلاثة الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، "فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيء".

وقالت النيابة إنها ألقت القبض على الثلاثة ووجهت إليهم تهمة "إزعاج السلطات".

وشددت النيابة في بيانها على المواطنين أن يتحروا الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يتم يتداوله من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات.