اليمن.. محافظ حضرموت يعلن القبض على خلية إرهابية خططت لاستهداف البنك المركزي

أعلن محافظ محافظة حضرموت (شرق اليمن)، اللواء فرج سالمين البحسني، يوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لتفجير منشآت خدمية وعسكرية وأمنية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال اللواء البحسني وهو أيضا قائد المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول".

وأضاف أن "القيادي الإرهابي أدلى بمعلومات خطيرة، وتخطيطات للعناصر الإرهابية لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي، ومقر الأمن والشرطة واستهداف المعسكرات ومقر السلطة المحلية".

وأوضح البحسني أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المجموعات التي "تريد السوء لحضرموت".

وحيّا محافظ حضرموت، الأجهزة الاستخباراتية والأمنية على "النجاح الأمني الكبير الذي حققوه وإفشال المخططات الإرهابية".

ودعا البحسني، المواطنين إلى "مؤازرة القوات العسكرية والأمنية، والالتفاف حولها للرفع من معنوياتها في هذه الأيام التي تكالبت فيها الأعداء على حضرموت"، على حد قوله.

وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي سيطر على مركز محافظة حضرموت مدينة المكلا في أبريل/نيسان 2015 لمدة عام كامل قبل أن يحررها الجيش اليمني وقوات التحالف العربي في 24 أبريل/نيسان 2016.

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