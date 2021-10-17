فيديو يقلب الروايات والتحقيقات بشأن حادثة الطيونة في لبنان

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بعض اللقطات من الاشتباك المسلّح الذي وقع يوم الخميس الماضي في منطقة الطيونة بين الشياح وعين الرمانة في بيروت.

وأظهر المقطع أحد ضحايا الاشتباك يسقط برصاص أحد عناصر الجيش اللبناني. وفي فيديو آخر، يؤكد أحد المتظاهرين وهو يصرخ: "هيدا الجيشي يلي عم يقوّص".

فيديو يظهر عسكري في الجيش اللبناني يطلق النار على الشهيد علي تامر👇👇 pic.twitter.com/bw554fgkvt — Abu Elie (@alabdelfakeer) October 16, 2021

بينما تم نشر فيديو آخر قيل فيه إن سيارة عسكرية قامت بتهريب أحد القنّاصين من منطقة الاشتباك.

ومن جانبها، ردت قيادة الجيش اللبناني، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، حول موضوع الفيديو الذي "يُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة. يهمُّ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص".