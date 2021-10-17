الجزائر... 39 مليون مشترك بخدمة إنترنت الهاتف النقال

كشف كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري، أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت الثابت أكثر من 4 ملايين وهو ما يعادل 44% من الأسر.

جاء هذا خلال تقديمه عرضا لوضعية الاتصالات بالإنترنت، وخطة تحسينها ضمن اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بحسب صحيفة "النهار".

وقال الوزير إن هناك نحو 39 مليون مشترك في خدمة الإنترنت بالهاتف الخلوي، وهو ما يعادل 90% من السكان.

وذكر الوزير الجزائري أن القطاع الذي يترأسه يعتمد على مجموعة من الأعمال التي يلزم إنجازها أو التي توجد قيد الإنجاز فعليا، خاصة تطوير الوصلات الدولية وقدرات الشريط الدولي الـمار وشبكة النقل الوطنية، بالإضافة لتحسين سرعة تدفق الشبكات النقالة.

وأوضح أن هذا القطاع يهدف إلى تحسين جودة الاتصالات لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين والـمؤسسات العمومية، وتعميم الدخول الـمتكافئ إلى الإنترنت ذات التدفق السريع والسريع جدا، في كل مكان وللجميع.