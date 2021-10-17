تسجيل
09:30 GMT17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صدام حسين

    صحيفة: خبير صدام حسين الكيميائي يحدث ضجة في بريطانيا

    © AP Photo / DAVID FURST
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103429/82/1034298286_0:194:2000:1319_1200x675_80_0_0_ca58149d53a1ea0c99eb17fbb93395e8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110171050455076-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/

    كشفت تقارير بريطانية عن تمكن خبير أسلحة كيميائية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، من الحصول على حق قانوني بالإقامة الدائمة في بريطانيا، وذلك بعد محاولات من الحكومة البريطانية لطرده.

    وظل الخبير وهو عميد سابق، مقيما في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات، بعد وصوله إلى بريطانيا بتأشيرة عمل، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، اليوم الأحد.

    رغد صدام حسين، 2007
    © AP Photo / MOHAMMAD ABU GHOSH
    رغد صدام حسين تحذر من "شر الأشرار"
    وحاولت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، طرد الخبير الكيماوي من البلاد، لكن سُمح له بالبقاء بعد إصراره أمام المحكمة على أنه سيواجه الإعدام إذا استقال من منصبه.

    وحكم القضاة أن الرجل لا يمكن الإشارة إليه إلا بالأحرف الأولى من اسمه (أ.س.أ).

    وقبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010، هرب (أ.س.أ) إلى الأردن، وجاء إلى المملكة المتحدة  بتأشيرة بعد أن حصل على وظيفة كباحث في إحدى الجامعات في شمال غربي إنجلترا، حسبما قيل للمحكمة، وطالب فيما بعد بحصوله على وضع "لاجئ"، وعندما ألغي طلبه من قبل وزارة الداخلية البريطانية، استأنف الحكم، وفقا للصحيفة البريطانية.

    وفي النهاية، جاء حكم المحكمة العليا لدائرة الهجرة واللجوء في بريطانيا الذي صدر في شهر يوليو/ تموز الماضي لصالح (أ.س.أ) بحصوله على حق اللجوء، رغم ما خلصت إليه المحكمة من "أسباب جدية للاعتقاد بأنه مسؤول عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

    من ناحيته، رفض العقيد السابق بالجيش البريطاني، هاميش دي بريتون غوردون، الحكم لصالح (أ.س.أ)، ووصفه بـ"صاعق"، وأكد في تصريحات لصحيفة "صنداي ميرور" أن "حق اللجوء موجود لحماية الناس من الاضطهاد من قبل الحكومات المارقة، وليس لحماية موظفي الحكومة المارقة من انتقام أولئك الذين عانوا على أيديهم".

    وتابع:

    "لن أؤيد لجوءه بسبب الجرائم البشعة التي تورط فيها، قد لا يكون مسؤولاً بشكل مباشر لكنه متواطئ، يجب أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية".

    وقيل لقاضي المحكمة أن (أ.س.أ) أدار مختبرا في مركز المثنى للأسلحة الكيماوية بالقرب من سامراء في الفترة من 1981 إلى 1988، وفي ذلك الوقت، كان العراق يخوض حملة قصف ضد إيران باستخدام عوامل مثل غازات الخردل والسارين والتابون وسي إس وفي إكس.

    وعندما تم القبض على الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين في عام 2003 من قبل القوات الأمريكية وشنقه، تم تحديد (أ.س.أ) كشخصية رفيعة المستوى في حزب البعث الحاكم، كما قيل في المحكمة بحسب "صنداي ميرور".

    وتجنب (أ.س.أ) العقاب بعد أن قدم معلومات للقوات الأمريكية، وساعدها على "تفكيك مشاريع أسلحة صدام حسين".

    وزعم (أ.س.أ) أنه لا يستطيع العودة إلى العراق لأنه يخشى أن يتعرض للسجن والتعذيب بسبب معتقده السني، و"علاقته المتصورة بحزب البعث كأكاديمي".

    وقال للمحكمة إنه "على علم" بوجود إنتاج أسلحة كيماوية في المثنى، لكنه قال إنه "لم يسهم في تطوير أسلحة كيماوية"، كما ادعى أنه عمل فقط في "الكشف والتدابير المضادة".

    انظر أيضا:

    "تغيرت المعادلة"... الحرس الثوري يتحدث عن صدام حسين ويوجه رسالة إلى إسرائيل
    ظريف يتحدث عن صدام حسين: 41 عاما من دون إدانة
    رغد صدام حسين تهنئ السعوديين باليوم الوطني بفيديو "الكلاشينكوف الذهبي"
    قائد عسكري إيراني يكشف عدد الدول المشاركة في حرب صدام حسين على بلاده
    رغد صدام حسين تحذر من "شر الأشرار"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك