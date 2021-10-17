مصر تعلن قرارا مهما بشأن بنزين 80

كشف وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، اليوم الأحد، أن "مصر تتجه لإلغاء التعامل ببنزين 80 قريبا، حيث يعد أقل أنواع البنزين كفاءة".

وقال طارق الملا، في تصريحات له، إن "كل دول العالم انتهت من استخدام بنزين 80، وأن مصر تنظر إليه كنوع من التأخر في مواكبة العصر والتخلف عن باقي الدول"، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي دول تستخدم بنزين 80 كوقود"، وذلك حسب " صحيفة أخبار اليوم ".

وأكد الملا، أن مصر ستشهد تحقيق إنجازات فيما يخص البنزين في عام 2023، وذلك وفق خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تصنيع البنزين في مصر بدلا من استيراده من الخارج.

وأعلنت الحكومة المصرية، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفع أسعار الوقود. وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران 2019.

وتقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

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