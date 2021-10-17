العراق يقلص المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الشتوية 50% بسبب نقص المياه

ترأس وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا لإقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي 2021 - 2020، بحضور عدد من المختصين بالشأن الزراعي.

وجرى خلال الاجتماع إقرار الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (أنهار ومشاريع إروائية) وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.

وذكر بيان للوزارة أن المياه المتاحة في السدود والخزانات تكفي لزراعة نحو 250 ألف هكتار.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي شكلت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، وفدا تفاوضيا برئاسة وزير الموارد المائية لحسم ملف المياه مع إيران وتركيا.