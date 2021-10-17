المنقوش تعلن تفاصيل مبادرة "دعم استقرار ليبيا"... فيديو

أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأحد، تفاصيل مؤتمر مبادرة "استقرار ليبيا"، الذي سيعقد في العاصمة طرابلس يوم الخميس المقبل.

وقالت المنقوش، في كلمة تابعتها "سبوتنيك"، إن "مبادرة استقرار ليبيا تتركز على مسارين المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي"، مؤكدة أن هدف المبادرة التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية.

وأضافت أن حكومة الوحدة تهدف من خلال المبادرة أيضا أن تكون للبلاد ساحة للمنافسة الاقتصادية، مؤكدة أن الحكومة تخوض المعركة الوطنية الكبرى في التحول من الفوضى والتدمير إلى الاستقرار والتعمير، حسب وصفها.

وأشارت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، إلى أن "مبادرة استقلال ليبيا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية"، مؤكدا أيضا أن المبادرة تسعى لتعزيز وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وختمت المنقوش كلمتها، بالقول إن "سياسة التهميش والمركزية تركة ثقيلة وعلينا أن نلتزم بمعالجتها والتخلص منها، وأن التهميش والمركزية لا تعالج بالفتن وإطلاق شعارات رنانة".

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.

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