الخارجية الإيرانية: لا نؤكد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران

قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تؤكد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الإثنين، بأن تصريحات خطيب زاده جاءت في مؤتمر صحفي، أكد من خلاله أن إيران لا تؤيد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران لزيارة أماكن دبلوماسية، مشيرا إلى أن المحادثات النووية ستستأنف في بروكسل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، قائلا: "بخصوص المفاوضات بين إيران والسعودية فإنها متواصلة، لكن لا نؤكد خبر زيارة وفد سعودي إلى إيران".

وشدد خطيب زاده على أن هناك نقاط مهمة، وهذه المحادثات محترمة وجادة بالقدر نفسه.

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الأحد، استئناف الصادرات إلى السعودية بعد توقف دام لعدة سنوات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، قوله إن "هناك شحنتين من السلع الإيرانية تم تصدريها إلى السعودية خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن استئناف الصادرات إلى المملكة يعكس إرادة الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية، وهو ثمرة المباحثات التي جاءت بواسطة العراق.

وجرت بين الرياض وطهران 4 جولات من المحادثات حتى الآن، منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، بما في ذلك أول اجتماع خلال الشهر الماضي مع حكومة الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، لاستعادة العلاقات التي قُطعت في يناير/ كانون الثاني من عام 2016 بعدما تعرضت السفارة السعودية في طهران لهجوم من محتجين، بعد أن أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي البارز باقر النمر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها أجرت اتصالات أكثر تنظيمًا مع السعودية في الأشهر القليلة الماضية، واصفة إياها بالمحادثات الجيدة. ونفت الوزارة توقف المحادثات، مشيرة إلى تبادل الرسائل على المستوى المناسب بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها.

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