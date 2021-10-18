تونس... مقتل 4 أشخاص في حادث غرق مركب هجرة سري

تعرض مركب هجرة سري للغرق قبالة سواحل الشابة في تونس، بعد أن أبحر من منطقة البغدادي متجها إلى سواحل إيطاليا، وكان على متنه ما يفوق 30 مهاجرا غير شرعي.

وأسفر الحادث عن مقتل 4، ونجاة 7 من جانب قوات الحرس البحري، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.

ونجحت قوات الحرس البحري في انتشال جثتين جديدتين، مساء أمس الأحد، من بين 20 مفقودا في حادثة غرق المركب.

يشار إلى أن مركز الحرس البحري في الديماس في ولاية المنستير التونسية، التابع للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، ألقى في مطلع الشهر الجاري القبض على 11 شابا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا.

وتتراوح أعمار الشبان بين 17 و31 عاما من ولايتي القصرين وقابس.

وضبط في المركب مبلغا من العملة الأجنبية، وكمية من البنزين ومحرك.