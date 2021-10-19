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    بنك سبيربنك

    البنك الأشهر في روسيا يستعد لدخول العالم الإسلامي بمنصة تقدم خدمة فريدة للمسلمين

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    طور البنك الروسي الرائد في مجالات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية البنكية "سبيربنك" (Sberbank)، ميزة جديدة وفريدة تنسجم مع الدول الإسلامية، حيث وفر ميزة دفع الزكاة مع إمكانية تتبع مسار الأموال الممنوحة، بهدف التأكد من تسليمها للأشخاص المناسبين.

    وتأتي المنصة الجديدة المطروحة عبر الإنترنت، كنتيجة لتتبع آراء ومتطلبات المستثمرين ونتيجة لمراعاة التجربة الشخصية لكل مستخدم في مجال دفع الزكاة، حيث جعلت عملية التتبع هذه من التطبيق الجديد مريحا وشفافا قدر الإمكان، بحسب تصريحات أحد كبار المدراء في البنك الروسي الشهير.

     

    بنك سبيربنك
    © East News
    "سبيربنك" الروسي يستعد لافتتاح مكتبه في أبو ظبي
    ويقول أحد المدراء في البنك، الروسي، بهنام قربان زاده، إن "تطبيق (PayZakat) هو منتج فريد بالنسبة للبنك، "تم تطويره على أساس تجربتنا الخاصة؛ نحن مجموعة من الأشخاص الذين قدموا بشكل دائم مبلغا ماليا للجمعيات الخيرية، وفي مرحلة ما بدأنا نلاحظ، لاحظنا أننا لا نعرف إلى أين تذهب هذه الأموال. نعتقد أنه عند دفع بعض المبالغ للجمعيات الخيرية، لا نرى النتيجة النهائية".

    ويتابع قربان زادة: "بعد أن تجمعنا وتشاركنا الآراء، فكرنا في طريقة لرقمنة المدفوعات الخيرية، قررنا أن نجعل المنصة منسجمة تماما مع النظام الإسلامي بالضبط، حيث توفر المنصة إخراج الزكاة والصدقات من خلالها بشكل مستمر، وفي أيام محددة من العام، مثل زكاة عيد الفطر وزكاة عيد الأضحى".

    ويؤكد قربان زادة: "لقد جعلنا نظام الدفع شفافا قدر الإمكان؛ يرى العملاء دائما إلى أين تذهب هذه الأموال. في الوقت نفسه، يمكن للعملاء أنفسهم اختيار من يريدون مساعدته بالضبط".

    استراتيجية عمل المنصة الجديدة

    ويتابع المدير الروسي الذي عمل لفترة طويلة في مجال البنوك الإسلامية: "دعوني أقدم مثالا: داغستاني معين يعيش في دبي ويريد مساعدة الزكاة في داغستان، في وطنه الأم. ما هي خياراته إذن؟ الدفع من خلال نوع من أنظمة الدفع الوسيطة، بعمولات غير مفهومة تمامًا، أو إرسال النقود إلى جهة غير معروفة؟ والآن يوجد تطبيق يمكنه تنزيله على أي نظام تشغيلي (حاسوب أو هاتف)، ويختار بشكل مستقل مؤسسة خيرية يثق بها، ويختار مشروعا يحبه أكثر من غيره، ويقوم بالدفع. وبعد أن يقوم بالدفع، يمكنه التحقق من كيفية وأين تذهب بعد ذلك هذه الأموال من خلال الرقم التعريفي، حتى المستلم النهائي".

    التفاعل والتشجيع على العمل الخيري ومعرفة الآراء

    تختلف منصة "PayZakat" عن غيرها من المنصات الخيرية المنتشرة عبر الإنترنت، ليس فقط من حيث منهجها الإسلامي المعتمد، لكن أيضا من حيث القدرة في الحصول على تعليقات من هؤلاء الأشخاص الذين ساعدتهم التبرعات التي تم التبرع بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دائمًا إخبار أصدقائك عن المنصة وتحفيزهم لدفع الزكاة من خلال الشبكات الاجتماعية.

    بنك سبيربنك
    © East News
    "سبيربنك" الروسي يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة به
    وقال قربان زاده: "يتمتع مستخدم التطبيق بشكل دائم بفرصة العمل كمروج للأعمال الخيرية في المجتمعات: يمكنه هو نفسه تقديم تطبيق (PayZakat) إلى الناس في المجتمع، وبالتالي تأكيد العملية الشفافة والمريحة لمنصتنا. في الوقت نفسه، يمكنك دائما الحصول على تعليقات من خلال التطبيق من هؤلاء الأشخاص الذين تم مساعدتهم في الحصول عليه أو في استخدامه. ربما يكون هذا هو أهم شيء فيه".

    لكن يؤكد المدير أن تطبيق "PayZakat" ليست مجرد وسيلة لتسهيل مدفوعات الأعمال الخيرية للمسلمين، ولكنها فرصة فريدة لإنشاء منصة اجتماعية أو شبكة يمكن لكل شخص من خلالها لكن مستخدم أن يقد شيئا جديدا مختلفا".

    في الوقت الحالي، حيث أن هذه المنصة الإلكترونية المخصصة للتبرعات الإسلامية بدأت عملها للتو، فإن المؤسسات الخيرية التي تعمل في روسيا، هي فقط هي التي يتم ربطها عليها، لكن يجب أن يمر كل من هذه المؤسسات الخيرية، باختيار معقد متعدد المراحل ليتم تضمينه في قوائم "PayZakat" من أجل ضمان الشفافية الكاملة.

    العمل حاليا في روسيا وقريبا حول العالم

    ويوضح كبير مدراء "سبيربنك" الروسي، "في الوقت الحالي، نحن نتعاون فقط مع المؤسسات التي تعمل حصريا على أراضي روسيا. إن اختيارهم صارم للغاية: تمر الأموال بمستوى خاص بالتحقق من ثلاث مراحل. أولاً، يتم فحصها بواسطة نظام PayZakat الأمني​​، ثم نحصل على موافقة من سبيربنك (Sberbank)، وبعد ذلك نتحقق من جميع المعلومات حول أنشطة الصندوق. في المرحلة النهائية، تشارك السلطات الضريبية أيضا في عمليات التفتيش. لذلك، يبدو الاختيار حتى الآن صارمًا وصعبًا للغاية حتى بالنسبة للصناديق الروسية".

    ونوه قربان زاده، إلى أن الانتقال إلى المستوى الدولي سيتم في المستقبل القريب، ما زلنا نخطط لدخول أسواق جديدة، أول دخول إلى السوق الدولية يجب أن يتم في العام المقبل. لا أستطيع أن أقول أين حتى الآن: ما زلنا في عملية المفاوضات".

    بالإضافة إلى ذلك، يتابع المدير الروسي، سنطلق "PayZakat 2.0" في المستقبل القريب. في الواقع، ستبدأ المنصة بالتحول تدريجيا من منصة اجتماعية إلى شيء أكثر طموحا. هدفنا النهائي هو إنشاء بنك رقمي يوفر جميع الخدمات الرقمية الكاملة لعملاء النظام البنكي الإسلامي".

    الجدير بالذكر، أن منصة "PayZakat" الإلكترونية لدفع تبرعات المسلمين، أطلقت خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي الروسي الثالث، الذي انعقد في مدينة جروزني الشيشانية.

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