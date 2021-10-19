صندوق النقد الدولي: نراقب الوضع في تونس وننتظر إصلاحات الحكومة

أكد صندوق النقد الدولي أنه يراقب الأوضاع في تونس، وينتظر إصلاحات الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع نسمة التونسي، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يراقب الوضع في تونس، للحصول على مزيد من المعلومات حول خطة الإصلاحات والسياسات التي ستنتهجها الحكومة الجديدة".

وأوضح أن الصندوق "في تواصل دائم مع السلطات التونسية لتوفير المساعدة الفنية والمشورة".

تصريحات أزعور جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في واشنطن، بعنوان: "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الاوسط واسيا الوسطى".

وقال: "إن الصندوق يدعم تونس ومستعد لتقديم المساعدة الإضافية حتى يمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا".

وكشف المسؤول بصندوق النقد الدولي عن اجتماعات قريبة سيتم عقدها مع أعضاء من الحكومة التونسية.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات ستناقش استعداد الصندوق لمساعدة تونس بعد تخفيض وكالة الترقيم الائتماني "موديز" الترقيم السيادي لتونس الى "س أأ1".

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