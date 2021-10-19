وزيرة خارجية ليبيا تلتقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة

أجرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اجتماعا مع روز ماري كارلو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ويان كوبيتش، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

جرى الاجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان تلقت " سبوتنيك " نسخة منه.

ولفت البيان إلى أن اللقاء ركز على مبادرة استقرار ليبيا في ضوء الاستعداد لاستضافتها للمؤتمر الوزاري الدولي الخاص بالمبادرة، الذي من المقرر إقامته في الـ 21 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشملت نقاشات وزيرة الخارجية الليبية مع ماري كارلو ويان كوبيتش، مضمون مبادرة استقرار ليبيا ومساراتها عسكريا وأمنيا واقتصاديا.

ولفتت نجلاء المنقوش إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو وضع الآليات والإجراءات العملية لتطبيق نتائج ومخرجات مؤتمري "برلين 1 و 2" الخاصين بليبيا.

وأوضح البيان أن النقاشات شملت أيضا قرارات مجلس الأمن المتصلة بليبيا التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وذكر البيان أن اللقاء ناقش قضية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات لجنة "5 + 5" وتوفير الدعم اللازمة لإنجازها.

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