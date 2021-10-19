مزاد الصقور في الخليج يواصل تسجيل الأرقام القياسية... فيديو وصور

تواصل أسعار الصقور في السعودية، تسجيل أرقام قياسية، حيث بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 261 ألف ريال سعودي (69585 دولارا) مساء الأحد، ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشر من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" التفاصيل، حيث بيع الصقر الأول وهو فرخ شاهين بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بـ87 ألف ريال، أما الصقر الثالث فقد بيع بمبلغ 114 ألف ريال سعودي.

يذكر إن أغلى صقر في المملكة اشتراه منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، بمبلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي).

📸 | تنافس الزوار على ثالث الصقور المشاركة في #مزاد_نادي_الصقور_السعودي #نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/LNg5QWO1yU — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 17, 2021

وأوضح أن سعره بلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن "هذا الصقر تميّز في مزرعته الطيبة التي نشأ فيها.

وتولي المملكة بشكل خاص ودول الخليج عموما أهمية كبيرة لتربية الصقور، وتنظم السعودية عدة معارض لها، ويدر سوق الصقور ملايين الدولارات سنويا.