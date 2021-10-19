مزاد الصقور في الخليج يواصل تسجيل الأرقام القياسية... فيديو وصور

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" التفاصيل، حيث بيع الصقر الأول وهو فرخ شاهين بمبلغ 60 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني بـ87 ألف ريال، أما الصقر الثالث فقد بيع بمبلغ 114 ألف ريال سعودي.
التنافس مستمر في #مزاد_نادي_الصقور_السعودي ليومه الـ14.#نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/CYRNyfdE6E— واس العام (@SPAregions) October 19, 2021
يذكر إن أغلى صقر في المملكة اشتراه منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، بمبلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي).
📸 | تنافس الزوار على ثالث الصقور المشاركة في #مزاد_نادي_الصقور_السعودي #نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/LNg5QWO1yU— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 17, 2021
وأوضح أن سعره بلغ مليونا و750 ألف ريال سعودي (نحو 466 ألف دولار أمريكي)، مشيرا إلى أن "هذا الصقر تميّز في مزرعته الطيبة التي نشأ فيها.
وتولي المملكة بشكل خاص ودول الخليج عموما أهمية كبيرة لتربية الصقور، وتنظم السعودية عدة معارض لها، ويدر سوق الصقور ملايين الدولارات سنويا.
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