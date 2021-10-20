السعودية تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء "احتلال فلسطين والجولان ولبنان"

وألقت المملكة كلمة خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة ‏‏76 نيابة عن المجموعة العربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وألقى الكلمة مندوب ‏السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير ‏مصيره، واسترداد حقوقه المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ‏القدس.

وقال المعلمي إنه منذ "أكثر من 75 عاما مرت منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 حصلت خلالها العديد من ‏المستعمرات على استقلالها ولا يزال هناك بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وجدد المعلمي التأكيد "‏على الحق غير القابل للتصرف للشعوب في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بالحق في تقرير المصير".

وشدد مندوب السعودية في كلمته على "ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع ‏الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان".

واعتبر المعلمي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل يعد من "أفظع أشكال الجرائم"، مطالبا المجتمع الدولي أن "يتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة".

وانتقد المعلمي كذلك استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم صدور العديد من القرارات التي تطالب بوقف ‏الاستيطان، معتبر أن ذلك "انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي".

وكذلك أكد على رفض المملكة واستنكارها لخطط وإجراءات مصادرة منازل ‏الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي.

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