الأردن... تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 55% في النصف الأول من 2021

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، عن تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 55%.

وقال البنك في بيان على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع إلى نحو 135 مليون دينار (190.7 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ مقدار التراجع في الإستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن خلال الفترة التي شملها التقرير 167 مليون دينار (235 مليون دولار).

وخلال النصف الأول من عام 2020 بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن 302 مليون دينار (426.2 مليون دولار)، وفق بيانات البنك المركزي.

وكان البنك الدولي قد توقع أن تصل نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 113.2% في نهاية العام الحالي 2021.

وأشار التقرير الصادر في أغسطس/آب الماضي إلى أن اقتصاد الأردن واجه في العقد الماضي عددا من الصدمات الخارجية والتي يندرج ضمنها الصراعات الإقليمية وتدفق اللاجئين، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على معدلات النمو مسهما بتراكم الدين العام.