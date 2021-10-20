مصرع 19 شخصا في حادث مروري غرب العاصمة المصرية القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، بمصرع 19 شخصا إثر حادث مروري غرب العاصمة القاهرة.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر تصادم "سيارة نقل بأخرى ميكروباص بالطريق الأوسطي المؤدي إلى مدينة السادس من أكتوبر".

يذكر أن هذا الحادث يأتي بعد يومين من حادث آخر شهده نفس الطريق، حين اصطدمت سيارة نقل ثقيل بأخرى مُحملة بالعمال في طريقها إلى مدينة 6 أكتوبر، وأسفر عن هذا الحادث مصرع 4 وإصابة 8 آخرين، فيما أمرت النيابة العامة، بدفن جثث ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين.

من جانبها، استعلمت النيابة المصرية عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهم بشأن الحادث، فيما كشفت التحريات الأولية عن أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة صباحًا أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وتحديدًا أعلى ترعة سقارة.

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