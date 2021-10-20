دمشق: استهداف حافلة مبيت عسكرية يأتي في إطار رفع معنويات المنظمات الإرهابية

اعتبرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، استهداف حافلة مبيت عسكرية في دمشق بأنه يأتي في إطار رفع معنويات المنظمات الإرهابية وخاصة في إدلب.

وجاء في بيان الخارجية السورية، المنشور عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أن "التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية في دمشق يأتي في إطار استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية ورعاتها من أجل رفع معنوياتها وخاصة في إدلب".

وأضافت الخارجية السورية، بأن "الحكومة السورية تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في القيام بواجبها بمحاربة الإرهاب والعمل لإعادة الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها".

الخارجية أضافت، بأن " توقيت تنفيذ هذا العمل الإرهابي يوضح مجدداً أجندة رعاته السياسية التي وضعت نصب أعينها استهداف سوريا والشعب والمقدرات".

وتابعت الخارجية السورية، أنه "لا يمكن تجاهل تزامن هذا العمل الآثم مع أعمال إرهابية تسعى للعبث باستقرار شعوب ودول المنطقة خدمة للكيان الإسرائيلي ولمخططات رعاة الإرهاب الرامية لاستخدامه سلاحاً سياسياً إجرامياً لتحقيق غايات تدخلية دنيئة في الشؤون الداخلية لسوريا ودول المنطقة".

وفي صباح اليوم قتل 14 عنصرًا من الجيش السوري وأصيب آخرون جراء انفجار استهدف حافلة مبيت عسكري بعبوتين ناسفتين وسط دمشق.