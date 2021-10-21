الأمن الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر طائرة مسيرة قادمة من سوريا

تمكنت قوات الأمن الأردنية من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وأفاد موقع "المملكة" المحلي، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت اليوم الخميس، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة دون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبيّن المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، استقبل رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، في عمّان، وزير الدفاع/ رئيس أركان الجيش السوري، العماد علي أيوب.

وبحث القائدان العسكريان قضايا عدة، في مقدمتها "تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".