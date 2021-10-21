وزير خارجية السعودية: إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن هناك إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وحسب قناة "العربية"، أضاف بن فرحان على هامش أعمال "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، إن رؤية السعودية كانت دوما تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

وزير خارجية السعودية لـ العربية: إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 21, 2021

وأوضح أن انعقاد المؤتمر يؤكد توافر الإرادة الليبية لحل القضايا.

كما أكد الوزير السعودي أن هناك إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وانطلقت، اليوم، في طرابلس أعمال "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، الذي يهدف لإعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

ويشارك في المؤتمر مسؤولين عرب ودوليين بارزين، على رأسهم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، والجزائر رمطان لعمامرة، والكويت أحمد ناصر الصباح.

كما يشارك أيضا في المؤتمر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، والسفير الأمريكي ريتشارد نولاند، وغيرهم من المسؤولين العرب والغربيين، بينهم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش وممثلين عن كل من إيطاليا وتركيا وقطر وتونس وتشاد والسودان.

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