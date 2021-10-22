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    مطار قرطاج في تونس

    تونس...القبض على مسافر في مطار قرطاج وبحوزته مبلغ مليون و500 ألف يورو

    © Sputnik . Наталья Селиверстова
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    أعلنت السلطات التونسية القبض على مسافر من بلد عربي في مطار قرطاج في تونس وبحوزته مبلغ 1.490.000 (مليون وأربعمائة وتسعون ألف) يورو.

    وحسب موقع "نسمة تي في"، قالت الإدارة العامة للديوانة، إنها تمكنت بالتنسيق مع شرطة الحدود في مطار تونس قرطاج من ضبط مسافر يحمل جنسية مغربية وبحوزته مبلغ كبير من العملة الأجنبية قدرت قيمته بنحو 4.9 مليون دينار.

    الخطوط الجوية التونسية
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
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    وأوضحت أن أفراد التفتيش الأمني شكوا في وجود مبلغ كبير من الأوراق النقدية داخل حقيبة المسافر المذكور بعد تمريرها على جهاز الكشف بالأشعة في منطقة العبور.

    وعلى الفور تم إبلاغ مكتب الديوانة في المطار التي قامت باستجواب المسافر إذا كان لديه مبالغ مالية كبيرة، فأجاب بالنفي.

    وبإخضاع أمتعته الشخصية إلى التفتيش الدقيق تم العثور على مبلغ 1.490.000 (مليون وأربعمائة وتسعون ألف) يورو.

    فتم تحرير محضر بالواقعة وحجز المبلغ المالي وإحالة المشتبه به إلى جهات التحقيق لمواصلة التحريات وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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