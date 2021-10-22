خبير ينشر صور أقمار صناعية حديثة لسد النهضة الإثيوبي ويكشف تطورات جديدة

نشر أستاذ الجيولوجيا ومصادر المياه في جامعة القاهرة، عباس شراقي، صور أقمار صناعية جديدة لسد النهضة الإثيوبي، كاشفا عن تطورات جديدة في عمليات الملء وتوليد الكهرباء.

وقال الخبير المصري عبر حسابه في "فيسبوك"، إن الصور الحديثة الملتقطة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كشفت أن إثيوبيا فقدت أول مليار متر مكعب من المياه دون توليد الكهرباء.

وأضاف أن الصور تظهر استمرار تدفق مياه أمطار شهر أكتوبر مع جزء من التخزين المؤقت أثناء شهري الفيضان أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى 10 مليون متر مكعب من بحيرة تانا من أعلى الممر الأوسط، ولكن بكميات أقل تصل إلى حوالي 350 مليون متر مكعب/يوم.

كما تظهر الصور أيضا أن بوابتي التصريف (يسار الممر الأوسط) ما زالتا مغلقتين منذ منتصف أغسطس الماضي، كما أن بوابتي التوربينين المنخفضين مغلقتان.

وأوضح أن مياه البحيرة تراجعت بعيدا عن السد المكمل (المقوس) بحوالي 500 متر، كما تراجعت مياه البحيرة بمقدار حوالي مليار متر مكعب واحد ويتضح ذلك بهالة فاتحة اللون حول البحيرة.

وأكد شراقي أنه وفقا للصور الحديثة، فإن إثيوبيا لم تتمكن من الاستفادة من هذه المياه، كما تنبأ المؤشرات بعدم استطاعتها أيضا استخدام المليار الثاني الأسبوع المقبل في توليد الكهرباء.

وأشار شراقي إلى أن إثيوبيا فتحت بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط تمهيدا للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث، ما يؤكد على عدم إمكانية تشغيل التوربينين هذا العام رغم وجود مياه التخزين الأول والثاني بإجمالي 8 مليار متر مكعب، رغم التصريحات الإثيوبية المتكررة بالتشغيل في أكتوبر الجاري.

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