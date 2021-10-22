لبنان يستهدف الحصول على أكثر من ملياري دولار من صندوق النقد

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة، إن بلاده تستهدف الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من المنتظر أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.

جاء ذلك في لقاء أجرته "رويترز" مع الوزير اللبناني، كشف فيه عن أنه لا يتوقع الحصول على أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس/ آذار المقبل وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن محادثات صندوق النقد الدولي مع الجانب اللبناني كانت قد انهارت العام الماضي لأن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة الناتجة عن أزمة انفجار مرفأ بيروت وكيفية تقاسمها.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن بلاده تعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة.

وأوضح ميقاتي خلال اجتماعه بممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه الدكتور محمود محيي الدين، أن "الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد"، معربا عن أمله "إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي".

وتطرق ميقاتي إلى مسألة الإجراءات التي باشرتها الحكومة، حيث قال إن تلك الإجراءات تضمنت "إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وإنجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إلى جانب إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت".

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