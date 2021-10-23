الحكومة السودانية تنفي وجود اتفاق على حل مجلسي السيادة والوزراء

نفت الحكومة الانتقالية في السودان الاتفاق مع مجلس السيادة الانتقالي على حل المجلسين في ظل التوترات بين شريكي الحكم المدني والعسكري واندلاع احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة.

الخرطوم - سبوتنيك. ونفى بيان لمجلس الوزراء السوداني اليوم السبت "المعلومات التي نشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة".

وأكد أن "رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 تشرين الأول/ أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع".

وأكد أن حمدوك يواصل "اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".

وقال إن لقاءاته الأخيرة بالمكون العسكري بالمجلس السيادي وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير هدفت إلى "حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".

وفي السياق، قال وزير الاتصالات السوداني المهندس هاشم حسبو، لصحيفة "السوداني" إن الحديث عن وجود اتفاق بين حمدوك والبرهان على حل مجلسي السيادة والوزراء، "مجرد هراء".

وأضاف أن الحديث الآن عن تسليم السلطة للمدنيين فقط، وفي مواقيتها المعلومة.

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