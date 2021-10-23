غوتيريش يهاتف الملك سلمان ويرحب بمبادرتي السعودية حول المناخ

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبدى خلاله الأخير ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لمواجهة أزمة المناخ.